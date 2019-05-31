Квартиру калининградца взломал безработный из соседнего дома

СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-31T11:14:00+03:00

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Вернувшись домой, 50-летний житель города Немана к своему удивлению обнаружил, что входная дверь в квартиру выломана, а из помещения пропали чайник, четыре мобильных телефона и кое-что из одежды.

По подозрению в краже полицейские задержали 27-летнего обитателя соседнего дома. Как выяснилось, безработный горожанин решил поправить свои финансовые дела за чужой счет. Все похищенное имущество изъято, в отношении взломщика возбудили уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». За подобное деяние по закону положено до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU