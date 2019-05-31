Под Калининградом в женской исправительной колонии прошел день открытых дверей

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-31T13:38:41+03:00

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Дни открытых дверей проходят не только в учебных, но и в исправительных учреждениях. Правда, посетить последние приезжают вовсе не те, кто хотят там оказаться. Так, 30 мая в исправительную колонию №4 УФСИН России по Калининградской области прибыли семьи осужденных. К 25 женщинам, содержащимся здесь, приехали 35 родственников, среди которых, как сообщает пресс-служба ведомства, «самыми долгожданными были дети».

- Гости исправительного учреждения при встрече с руководством ИК-4 поинтересовались условиями отбывания наказания их родственниц, распорядком дня, рационом питания женщин, находящихся в изоляции от общества, а также культурно-массовыми и спортивными мероприятиями, проводимыми в колонии. Сотрудники постарались исчерпывающе ответить по всем вопросам, - поясняет пресс-служба.

Кроме того, руководство колонии подготовило сладкие угощения и подарки для детей, и все семьи получили возможность пообщаться друг с другом в индивидуальном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU