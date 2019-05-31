Алексей Иванов – Юрию Дудю: У меня сейчас складывается сюжет о крепости в Балтийске

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-31T14:06:17+03:00

Изменить размер текста: A A

22 мая Юрий Дудь опубликовал на своем ютуб-канале интервью с писателем Алексеем Ивановым, получившем известность благодаря роману «Географ глобус пропил», на основе которого был снят фильм с Константином Хабенским в главной роли.

В ходе разговора Дудь спросил, как писатель работает над своими книгами. Тот ответил, что обычно идет в поход. Более того, Иванов рассказал, что планирует написать книгу о Балтийске. Причем, решение приступить к написанию родилось после поездки в этот город.

- Я совсем недавно вернулся из поездки в Калининград, и там меня свозили в город Балтийск (это бывший немецкий город Пиллау), - заявил Иванов, - и показали крепость, и рассказали потрясающую историю про эту крепость, и у меня в голове уже все завертелось, и уже складывается сюжет, и я уже вижу атмосферу этого произведения. Я вижу уже, как и что надо подкручивать, что развивать, и в какую сторону. Если я буду делать это произведение, разумеется, я снова поеду в Балтийск, снова буду ходить по этой крепости, снова попрошу экскурсоводов провести мне экскурсию. То есть, на местности мозги работают гораздо лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU