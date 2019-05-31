2019-05-31T14:06:17+03:00
Звезды

Алексей Иванов – Юрию Дудю: У меня сейчас складывается сюжет о крепости в Балтийске

Писатель рассказал, что решение написать книгу родилось после туристической поездки
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Алексей Иванов и Юрий ДудьАлексей Иванов и Юрий ДудьФото: Скриншот сайта
Изменить размер текста:

22 мая Юрий Дудь опубликовал на своем ютуб-канале интервью с писателем Алексеем Ивановым, получившем известность благодаря роману «Географ глобус пропил», на основе которого был снят фильм с Константином Хабенским в главной роли.

В ходе разговора Дудь спросил, как писатель работает над своими книгами. Тот ответил, что обычно идет в поход. Более того, Иванов рассказал, что планирует написать книгу о Балтийске. Причем, решение приступить к написанию родилось после поездки в этот город.

- Я совсем недавно вернулся из поездки в Калининград, и там меня свозили в город Балтийск (это бывший немецкий город Пиллау), - заявил Иванов, - и показали крепость, и рассказали потрясающую историю про эту крепость, и у меня в голове уже все завертелось, и уже складывается сюжет, и я уже вижу атмосферу этого произведения. Я вижу уже, как и что надо подкручивать, что развивать, и в какую сторону. Если я буду делать это произведение, разумеется, я снова поеду в Балтийск, снова буду ходить по этой крепости, снова попрошу экскурсоводов провести мне экскурсию. То есть, на местности мозги работают гораздо лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Черняховске дорожное предприятие оштрафовали на 200 тысяч за выбоины и ямы
Калининградка зарезала мужа, который напился и избил ее
Дорогу на Янтарный перекроют из-за проведения велопробега
Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на 8 игр и оштрафовали
В Светлом под колеса автомобиля попал 14-летний велосипедист
Мэрия Калининграда выделила 1,2 млн рублей на ремонт тротуара на пр. Победы
На Моспроспекте в Калининграде водитель «Хонды» сбил пешехода и скрылся
Саперы Балтфлота обезвредили в Калининграде мину и снаряд времен войны
В Калининграде при падении в автобусе пострадала 2-летняя девочка
Под Калининградом в женской исправительной колонии прошел день открытых дверей
Квартиру калининградца взломал безработный из соседнего дома
С начала года в Калининградской области сгорело больше 2 тысяч га травы в полях
В Зеленоградском районе прошла акция «Меняем сигарету на конфету»
В Калининграде нет электричества на трех улицах
За год поезда «Ласточки» перевезли почти 3 млн пассажиров в Калининградской области
В Калининграде на ул. Краснокаменной горел склад покрышек
Власти Калининграда нашли способ очистить реку Лесную
В калининградский филиал Московской академии хореографии приняли первых учеников
Жителя Пермского края осудили за смертельное ДТП под Калининградом
В Гурьевске директору стройфирмы грозит 10 лет за мошенничество
Ушел из жизни организатор соревнований по программированию в Калининградской области
Офицера Балтфлота оштрафовали на 210 тысяч за повторное пьяное вождение
Алиханов озвучил сроки завершения строительства газопровода в Балтийск