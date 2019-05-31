В Калининграде при падении в автобусе пострадала 2-летняя девочка

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-31T14:33:05+03:00

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В Калининграде в четверг, 30 мая, в общественном транспорте пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром на Балтийском шоссе водитель пассажирского автобуса в районе дома №115 совершил резкое торможение и допустил падение 2-летней девочки. В результате дорожного инцидента ребенок получил телесные повреждения.

В районе обеда на проспекте Мира произошел аналогичный случай. В салоне автобуса из-за резкого торможения упала 63-летняя женщина. С травмами ее госпитализировали.

В 16 часов 20 минут на улице Катина водитель автобуса, не дождавшись окончания посадки пассажиров, начал движение, в результате чего допустил падение пассажира. В результате ДТП 90-летняя женщина получила телесные повреждения.

На улице Железнодорожной при резком торможении в салоне автобуса упала и получила травмы 41- летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU