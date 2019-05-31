Саперы Балтфлота обезвредили в Калининграде мину и снаряд времен войны
В Калининграде военные саперы за сутки обезвредили восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
На улице генерала Челнокова в Калининграде был обезврежен 100-мм артиллерийский снаряд, с улицы Каблукова в поселке им. Александра Космодемьянского вывезена 82-мм минометная мина. Опасные находки были обнаружены при проведении строительных работ.
Кроме того, саперы Балтийского флота обезвредили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны в районе поселка Липовка на территории Мамоновского городского округа: один 76-мм артиллерийский снаряд, четыре 37-мм артснаряда и один фаустпатрон.
ИСТОЧНИК KP.RU