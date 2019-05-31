2019-05-31T14:42:02+03:00
Происшествия

На Моспроспекте в Калининграде водитель «Хонды» сбил пешехода и скрылся

Виктор Сергеев
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В Калининграде в четверг, 30 мая, в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В 20:15 на Московском проспекте на пешеходном переходе сбили 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. ДТП произошло в районе дома №262.

В результате ДТП пешеход получила травмы. Неустановленный водитель с места ДТП скрылся на «Хонде».

В 12: 50 на улице Офицерской водитель «Шкоды» при движении задним ходом совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по линии перекрёстка. В результате ДТП 59-летний пешеход получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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