Мэрия Калининграда выделила 1,2 млн рублей на ремонт тротуара на пр. Победы

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-31T14:47:04+03:00

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Власти Калининграда выделили 1,19 млн рублей на ремонт тротуара на проспекте Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

За эти деньги планируется отремонтировать 110-метровый участок тротуара на участке проспекта Победы от ул. М. Расковой до ул. Огарёва по нечетной стороне.

Также мэрия выделила 962 тыс рублей на ремонт 30-метрового подъезда к парковке школы с ул. Р. Зорге.

ИСТОЧНИК KP.RU