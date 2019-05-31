Мэрия Калининграда выделила 1,2 млн рублей на ремонт тротуара на пр. Победы
.Фото: мэрия Калининграда
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Власти Калининграда выделили 1,19 млн рублей на ремонт тротуара на проспекте Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
За эти деньги планируется отремонтировать 110-метровый участок тротуара на участке проспекта Победы от ул. М. Расковой до ул. Огарёва по нечетной стороне.
Также мэрия выделила 962 тыс рублей на ремонт 30-метрового подъезда к парковке школы с ул. Р. Зорге.
ИСТОЧНИК KP.RU