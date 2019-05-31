В Светлом под колеса автомобиля попал 14-летний велосипедист
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В Светлом в результате наезда пострадал 14-летний велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Ленина. В районе перекрестка 31-летняя водитель «Фольксвагена» совершила наезд на 14 –летнего велосипедиста, двигавшегося справа по краю проезжей части и совершившего перестроение через проезжую часть справа-налево.
В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU