В Светлом под колеса автомобиля попал 14-летний велосипедист

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-31T14:49:43+03:00

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В Светлом в результате наезда пострадал 14-летний велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Ленина. В районе перекрестка 31-летняя водитель «Фольксвагена» совершила наезд на 14 –летнего велосипедиста, двигавшегося справа по краю проезжей части и совершившего перестроение через проезжую часть справа-налево.

В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU