Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на 8 игр и оштрафовали
.Фото: Александр Подгорчук
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Главного тренера калининградской «Балтики» Евгения Калешина дисквалифицировали на 8 игр. Решение об этом принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), сообщает «РИА Новости».
Калешина наказали за попытку оказать физическое давление на арбитра.
Во втором тайме заключительного тура первенства ФНЛ с «Тюменью», Калешина удалили за нецензурную брань в адрес судьи.
После окончания матча в подтрибунном помещении главный тренер наступил на ногу судье Антону Кобзеву и нецензурно выражался в его адрес.
Помимо дисквалификации, Калешина также оштрафовали на 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU