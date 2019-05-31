Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на 8 игр и оштрафовали

СЕГОДНЯ 15:31 2019-05-31T15:34:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Главного тренера калининградской «Балтики» Евгения Калешина дисквалифицировали на 8 игр. Решение об этом принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), сообщает «РИА Новости».

Калешина наказали за попытку оказать физическое давление на арбитра.

Во втором тайме заключительного тура первенства ФНЛ с «Тюменью», Калешина удалили за нецензурную брань в адрес судьи.

После окончания матча в подтрибунном помещении главный тренер наступил на ногу судье Антону Кобзеву и нецензурно выражался в его адрес.

Помимо дисквалификации, Калешина также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU