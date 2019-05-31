Дорогу на Янтарный перекроют из-за проведения велопробега
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В субботу. 8 июня, будет ограничено движение транспорта на автодороге пос. Черепаново – пос. Шатрово – п. Янтарный. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.
Трасса будет закрыта с 11.00 до 17.00 в связи с проведением велопробега.
Участки дорог будут закрываться последовательно только на время движения колонны велосипедистов, добавили в министерстве.
ИСТОЧНИК KP.RU