Дорогу на Янтарный перекроют из-за проведения велопробега

СЕГОДНЯ 15:41 2019-05-31T15:41:52+03:00

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В субботу. 8 июня, будет ограничено движение транспорта на автодороге пос. Черепаново – пос. Шатрово – п. Янтарный. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

Трасса будет закрыта с 11.00 до 17.00 в связи с проведением велопробега.

Участки дорог будут закрываться последовательно только на время движения колонны велосипедистов, добавили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU