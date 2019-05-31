Калининградка зарезала мужа, который напился и избил ее
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили женщину, которая зарезала мужа. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.
Инцидент произошел 3 февраля в квартире на улице Л. Иванихиной. Супруг обвиняемой напился и принялся избивать женщину руками и ногами. Она схватила нож и всадила его ему в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.
Суд признал калининградку виновной в убийстве и отправил ее на 6 лет 6 месяцев в колонию общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU