2019-05-31T16:23:50+03:00
Общество

Калининградка зарезала мужа, который напился и избил ее

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили женщину, которая зарезала мужа. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Инцидент произошел 3 февраля в квартире на улице Л. Иванихиной. Супруг обвиняемой напился и принялся избивать женщину руками и ногами. Она схватила нож и всадила его ему в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Суд признал калининградку виновной в убийстве и отправил ее на 6 лет 6 месяцев в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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