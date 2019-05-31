В Черняховске дорожное предприятие оштрафовали на 200 тысяч за выбоины и ямы

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-31T16:23:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Черняховске суд оштрафовал предприятие за ненадлежащее содержание дорог. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Госпредприятие должно было следить за состоянием дорожного полотна на автодороге Свобода-Юдино-Заозерное. Однако своевременных мер по ремонту появившихся выбоин предпринято не было.

Действия ГП КО «ДЭП-2» суд квалифицировал как непринятие мер по своевременному устранению помех по осуществлению временного ограничения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения. И оштрафовал предприятие на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU