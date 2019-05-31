2019-05-31T16:43:04+03:00
Происшествия

Калининградский бизнесмен жестоко избил человека и решил выдать его за вора

Владельцу магазина и его брату, сделавшему ложное сообщение в полицию, грозит лишение свободы
Игорь ОРЕХОВ
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Ночью 1 января этого года обокрали продуктовый магазин в поселке Подлипово Правдинского района. Об этом полицейских известил 32-летний брат владельца торговой точки.

Однако прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа обратила внимание на ряд странностей. Характерные для кражи со взломом следы отсутствовали, зато в помещении торговой точки наличествовал сильно избитый мужчина.

- Он и есть вор! – ткнул пальцем добровольный помощник полиции.

Прежде чем зачислить в разряд подозреваемых, беднягу признали потерпевшим и отправили в больницу. Параллельно правоохранители провели ряд оперативных мероприятий, опросили возможных свидетелей и убедились, что в реальности никакой кражи не было.

А было вот что. Той ночью предприниматель нагрянул в свой магазин и там в подсобке застал целую компанию, видимо, отмечавшую Новый год. Особенно бизнесмена разозлило то, что наряду с его работниками за импровизированным столом сидел какой-то неизвестный ему человек. Посчитав его организатором пьянки, «хозяин» набросился на незнакомца и принялся избивать его кулаками, ногами, затем пустил в ход стулья и попавшуюся под руки палку. Когда сообразил, что зашел слишком далеко, решил избежать ответственности по закону. И уговорил братца наплести полицейским семь верст до небес, и все лесом.

В итоге под уголовку попали оба родственника. Заявителю светит до двух лет по статье УК РФ «Заведомо ложный донос», а его буйному брату – «десятка» за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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