Калининградские велосипедисты завоевали пять медалей чемпионата России

СЕГОДНЯ 16:46 2019-05-31T16:47:09+03:00

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Самара приняла чемпионат России по велоспорту-шоссе среди гонщиков с нарушением слуха, собрав 38 спортсменов.

Калининградские велогонщики сумели завоевать две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль в различных дисциплинах.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, дважды чемпионкой турнира стала Дарья Розанова, первенствовав на тысячеметровом спринте и в групповой гонке на 60 км. Второй на километре и в гонке с раздельным стартом на 20 км стала Алиса Бондарева, финишировавшая еще и третьей в круговом критериуме на 27 км.

Впереди у калининградок учебно-тренировочный сбор в Италии и чемпионат мира в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU