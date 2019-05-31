2019-05-31T16:50:51+03:00
Общество

С начала года в Калининградской области на 136 злостных алиментщиков завели уголовные дела

Виктор Сергеев
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С начала 2019 года в Калининградской области к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов привлекли 353 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

За злостное уклонение от уплаты денег на содержание детей и нетрудоспособных родителей, 136 жителей области стали фигурантами уголовных дел.

Всего с начала года у судебных приставов на исполнении находилось 9 тысяч 801 е производство. Из них было окончено и прекращено 1 тысяча 486 исполнительных производств, фактическим исполнением – 251 дел. По взысканию алиментов на исполнении находилось 609 розыскных дел, из них был разыскан 151 должник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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