Мэрия Калининграда отправит на улицы города специальную комиссию по выявлению сухостоя

СЕГОДНЯ 16:57 2019-05-31T16:59:25+03:00

В списке комиссии уже около десятка адресов

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Мэрия Калининграда, выслушав многочисленные жалобы жителей о том, что на улицах города вырубаются здоровые деревья, но нетронутым остается сухостой, направит специальную комиссию по выявлению последнего.

- Наша специальная комиссия, - сообщает пресс-служба, - в задачи которой входит обследование зеленых насаждений, ближайшие дни планирует (по обращениям граждан) выявлять сухостойные деревья по следующим адресам:

- Каштановая аллея – пр-т Мира;

-Аллея Смелых;

-Офицерская;

-Камская 12;

-Камская – А. Матросова;

-Подп. Емельянова 285;

-Невского 75а (со стороны Некрасова);

-Свободная – Дм. Донского (зеленая зона);

-Пр-т Мира (зеленая зона возле лютеранской церкви);

-Пр-д Прегольский;

-Советский пр-т 68.

Кроме того, мэрия принимает заявки на обследование деревьев и по другим адресам. Правда, для этого необходимо написать на почту начальнику отдела озеленения: petrenko_de@klgd.ru. К письму необходимо приложить фотографии и точный адрес.

ИСТОЧНИК KP.RU