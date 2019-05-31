Мэрия Калининграда отправит на улицы города специальную комиссию по выявлению сухостоя
Мэрия Калининграда, выслушав многочисленные жалобы жителей о том, что на улицах города вырубаются здоровые деревья, но нетронутым остается сухостой, направит специальную комиссию по выявлению последнего.
- Наша специальная комиссия, - сообщает пресс-служба, - в задачи которой входит обследование зеленых насаждений, ближайшие дни планирует (по обращениям граждан) выявлять сухостойные деревья по следующим адресам:
- Каштановая аллея – пр-т Мира;
-Аллея Смелых;
-Офицерская;
-Камская 12;
-Камская – А. Матросова;
-Подп. Емельянова 285;
-Невского 75а (со стороны Некрасова);
-Свободная – Дм. Донского (зеленая зона);
-Пр-т Мира (зеленая зона возле лютеранской церкви);
-Пр-д Прегольский;
-Советский пр-т 68.
Кроме того, мэрия принимает заявки на обследование деревьев и по другим адресам. Правда, для этого необходимо написать на почту начальнику отдела озеленения: petrenko_de@klgd.ru. К письму необходимо приложить фотографии и точный адрес.
ИСТОЧНИК KP.RU