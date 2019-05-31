Сто калининградцев приняли участие в акции по противодействию табакокурению

СЕГОДНЯ 17:08 2019-05-31T17:09:35+03:00

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В Калининграде в пятницу прошла акция по противодействию табакокурению, в которой приняли участие около ста человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В течение трех часов каждый желающий смог получить консультацию психолога по вопросам отказа от курения и других химических зависимостей, а также измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови. Также посетителям импровизированного уголка здоровья в торговом центре медицинские специалисты предлагали рекомендации по приверженности здоровому образу жизни, алгоритм перехода на правильное питание.

В акции приняли участие 96 человек, из них 23 курящих. У никотинозависимых с помощью спирометрии выявлено содержание карбоксигемоглобина от 21 от 34, что соответствует критерию злостного курильщика. Этим пациентам дали рекомендации, как бросить курить, а также выданы направления в кабинет Центра медпрофилактики по отказу от курения.

ИСТОЧНИК KP.RU