2019-05-31T17:21:29+03:00
Общество

В Калининграде полиция и ФСБ задержали 18 иностранцев-нелегалов

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Московском районе Калининграда прошла операция «Нелегал». Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, полицейские и сотрудники ФСБ выявили 18 нарушителей миграционного законодательства.

Всех иностранцев-нарушителей привлекли к административной ответственности за различные нарушения правил пребывания на территории Российской Федерации. Им грозят штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. В отношении одного из задержанных решается вопрос о выдворении за пределы России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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