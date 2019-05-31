Портовый контейнер, появившийся в Калининграде перед входом в «Эпицентр», уберут в начале июня

СЕГОДНЯ 17:37 2019-05-31T17:38:34+03:00

Его владелец пришел с повинной в мэрию

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История с появлением портового контейнера перед входом в ТЦ «Эпицентр» и вызвавшая возмущение части жителей Калининграда, получила продолжение. Как сообщила пресс-служба мэрии города, предприниматель, ответственный за его установку, пообещал демонтировать размещенную в контейнере торговую точку.

- Как мы и надеялись, в истории с «велобазаром» напротив входа в «Эпицентр», скоро можно будет ставить точку. Не прошло и недели, как представитель арендатора земельного участка нанес визит в мэрию, принес письмо, в котором содержится обещание убрать торговый объект до 9 июня, - пояснили в мэрии.

Также в мэрии напомнили, что многочисленные жалобы начали поступать сразу после появления контейнера, 24 мая.

- Наш комитет муниципального контроля зафиксировал наличие там торгового объекта и передал документы в комитет экономики и финансов, который, в свою очередь, усмотрел со стороны арендатора нарушение условий договора и рекомендаций градостроительного совета, - добавляют в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU