В мэрии Калининграда сообщили о готовности городских водоемов к купальному сезону
В Калининграде завершилась подготовка водоемов к началу купального сезона. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В этом году купание разрешено на озерах Шенфлиз, Карповское и Пелавское, а также Голубых озерах. На этих пляжах уже развернуты спасательные посты: три - на Голубых озерах и по одному на озерах Шенфлиз, Карповское и Пелавское.
Ежедневно на пляжах с 9 утра до 9 вечера будет организовано дежурство спасателей, которые аттестованы и имеют специальную подготовку.
- Посты обеспечены моторными и весельными лодками, средствами связи, жизнеобеспечения, спасательным оборудованием. Все пляжи оборудованы биотуалетами и кабинами для переодевания, организован сбор и вывоз мусора, проведена акарицидная обработка пляжей, - отметили в администрации.
В управлении ГО и ЧС Калининграда напоминают, что запрещено купание на Мельничном пруду и озере Лесном, а также в реке Преголя.
ИСТОЧНИК KP.RU