2019-05-31T17:40:04+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили о готовности городских водоемов к купальному сезону

Виктор Сергеев
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В Калининграде завершилась подготовка водоемов к началу купального сезона. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году купание разрешено на озерах Шенфлиз, Карповское и Пелавское, а также Голубых озерах. На этих пляжах уже развернуты спасательные посты: три - на Голубых озерах и по одному на озерах Шенфлиз, Карповское и Пелавское.

Ежедневно на пляжах с 9 утра до 9 вечера будет организовано дежурство спасателей, которые аттестованы и имеют специальную подготовку.

- Посты обеспечены моторными и весельными лодками, средствами связи, жизнеобеспечения, спасательным оборудованием. Все пляжи оборудованы биотуалетами и кабинами для переодевания, организован сбор и вывоз мусора, проведена акарицидная обработка пляжей, - отметили в администрации.

В управлении ГО и ЧС Калининграда напоминают, что запрещено купание на Мельничном пруду и озере Лесном, а также в реке Преголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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