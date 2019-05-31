В калининградском ботаническом саду посетители обломали на букеты цветущие рододендроны

СЕГОДНЯ 18:13 2019-05-31T18:17:04+03:00

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Этой весной жалоб на посетителей калининградского ботанического сада поступает куда больше, чем обычно. Жители города и туристы, как сообщают очевидцы, абсолютно перестали понимать, что не стоит вытаптывать цветы и забираться на деревья, чтобы на них сфотографироваться.

Последний же случай, зафиксированный сотрудницей ботсада Еленой Худенко и вовсе наталкивает на мысль, что к посетителям пора приставлять сопровождающих. Худенко выложила несколько фотографий свежепротоптанных дорожек к цветущим кустарникам и наломанные ветви рододендронов на скамейках.

- Люди, не надо так! – пишет она. - Ботанический сад страдает от варварского отношения посетителей. С каждым годом это становится все масштабней. Деградация растительного покрова, исчезновение ковра первоцветов, гибель самосева мало волнует любителей красивых фото в центре цветущего куста. Но такого не было никогда! Просто взять и ободрать с мясом центральный куст в экспозиции рододендронов, и бросить потом все это великолепие на дорожке вокруг скамейки. Как? Зачем? Слов просто больше нет.

ИСТОЧНИК KP.RU