2019-05-31T19:40:21+03:00
Общество

Калининградский союз фотохудожников выиграл президентский грант размером 6,4 миллиона рублей

Деньги при условии софинансирования будут выделены на проект «Кантианские традиции в культурном пространстве Калининграда»
Иван МАРКОВ
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Калининградский союз фотохудожников стал победителем первого конкурса Президентских грантов этого года со своим проектом «Кантианские традиции в культурном пространстве Калининграда». Как сообщила на своей персональной странице в фейсбуке председатель союза Анна Карпенко, проект стал плодом коллективного творчества.

- Поздравляю всех причастных и поддержавших нас, всем, кто поверил в идею и наши способности ее реализовать! – написала Карпенко. - Спасибо будущей команде, мы с вами сможем все, что задумали! Спасибо, Ворота - закхаймские стены дали нам силы.

Как сообщается, проект будет направлен на развитие культурного пространства Калининграда на базе городского общественного креативного пространства «Ворота» в преддверии 300-летия философа Иммануила Канта, которое будет отмечаться в 2024 году. До этой даты будет проведено пять арт-резиденций, в которых примут участие художники, исследователи и кураторы из различных регионов Российской Федерации.

Размер гранта составил 6 429 523 рубля, его софинансирование – 1 109 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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