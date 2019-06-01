В МЧС опубликовали список мест в Калининграде и области, где можно купаться этим летом

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-01T11:33:08+03:00

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В Калининградской области в субботу 1 июня официально стартовал купальный сезон. Главное управление МЧС России по региону опубликовало список пляжей, официально разрешенных для купания.

Калининград:

Озеро Пелавское, Шенфлиз, Голубые озера

Балтийск:

Городской пляж Балтийска: участок побережья от спасательной станции до границы деревянного променада в районе Гвардейского бульвара с одной стороны и 1600 метров в сторону северного мола с другой.

Полесск:

Пляж Полесска в районе насосной станции №1,

Гвардейск:

Обводненный карьер в поселке Березовка,

Правдинское водохранилище,

Черняховск:

Пляж на озере Голубом (Домашнем),

Нестеров:

Пляж «Жемчужина» на озере Виштынец,

Пионерский:

Городской пляж на побережье Балтийского моря протяженностью 405 метров от волнореза №1 в сторону мыса Гвардейский, до волнореза №6,

Участок побережья Балтийского моря от спуска с променада в районе переулка Комсомольский, в сторону мыса Гвардейский,

Светлогорск:

Пляж «Огонек»,

Пляж лагеря В.Терешковой,

Пляж «СОЦ» протяженностью 50 метров на побережья Балтийского моря от спуска к морю в поселке Отрадное на восток,

Зеленоградск:

Пляж на побережье Балтийского моря протяженностью 200 метров в границах 70метров западнее и 130 метров восточнее от спуска к морю возле кафе «У Нептуна»,

Участок побережья Балтийского моря протяженностью 150 метров от спуска к морю расположенного западнее дома №40 возле смотровой площадки,

Участок побережья Балтийского моря напротив отеля «Самбия»,

Пляж школы «Алые паруса»,

Участок побережья Балтийского моря протяженностью 150 метров в поселке Лесное от крайнего спуска на восток в сторону бетонного променада,

Участок побережья Балтийского моря протяженностью 150 метров в поселке Куликово.

Накануне в области завершилась подготовка водоемов к началу купального сезона. Ежедневно на пляжах, где разрешено купание, с 9 утра до 9 вечера организовано дежурство спасателей, которые аттестованы и имеют спецподготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU