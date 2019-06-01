В МЧС опубликовали список мест в Калининграде и области, где можно купаться этим летом
В Калининградской области в субботу 1 июня официально стартовал купальный сезон. Главное управление МЧС России по региону опубликовало список пляжей, официально разрешенных для купания.
Калининград:
Озеро Пелавское, Шенфлиз, Голубые озера
Балтийск:
Городской пляж Балтийска: участок побережья от спасательной станции до границы деревянного променада в районе Гвардейского бульвара с одной стороны и 1600 метров в сторону северного мола с другой.
Полесск:
Пляж Полесска в районе насосной станции №1,
Гвардейск:
Обводненный карьер в поселке Березовка,
Правдинское водохранилище,
Черняховск:
Пляж на озере Голубом (Домашнем),
Нестеров:
Пляж «Жемчужина» на озере Виштынец,
Пионерский:
Городской пляж на побережье Балтийского моря протяженностью 405 метров от волнореза №1 в сторону мыса Гвардейский, до волнореза №6,
Участок побережья Балтийского моря от спуска с променада в районе переулка Комсомольский, в сторону мыса Гвардейский,
Светлогорск:
Пляж «Огонек»,
Пляж лагеря В.Терешковой,
Пляж «СОЦ» протяженностью 50 метров на побережья Балтийского моря от спуска к морю в поселке Отрадное на восток,
Зеленоградск:
Пляж на побережье Балтийского моря протяженностью 200 метров в границах 70метров западнее и 130 метров восточнее от спуска к морю возле кафе «У Нептуна»,
Участок побережья Балтийского моря протяженностью 150 метров от спуска к морю расположенного западнее дома №40 возле смотровой площадки,
Участок побережья Балтийского моря напротив отеля «Самбия»,
Пляж школы «Алые паруса»,
Участок побережья Балтийского моря протяженностью 150 метров в поселке Лесное от крайнего спуска на восток в сторону бетонного променада,
Участок побережья Балтийского моря протяженностью 150 метров в поселке Куликово.
Накануне в области завершилась подготовка водоемов к началу купального сезона. Ежедневно на пляжах, где разрешено купание, с 9 утра до 9 вечера организовано дежурство спасателей, которые аттестованы и имеют спецподготовку.
ИСТОЧНИК KP.RU