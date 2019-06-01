Житель Светлого отдохнул в бане, а потом вынес оттуда телевизор и магнитофон

СЕГОДНЯ 12:10 2019-06-01T12:10:32+03:00

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Инцидент случился в бане в городе Светлый. Туда к 23-летней девушке приходил знакомый: отдохнуть и выпить. После того, как дама уснула, ее приятель вынес из бани телевизор, телеприставку и магнитофон. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, все это он отвез на такси к себе домой.

Пропажу девушка обнаружила лишь спустя пару дней. Оперативники задержали 44-летнего подозреваемого и изъяли похищенное.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU