Глава совета директоров «Балтики»: Калининград – идеальное место тренировок для профессиональных футбольных клубов

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-01T12:43:52+03:00

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В Калининградскую область на межсезонные тренировки могут приезжать профессиональные футбольные клубы. Об этом сказал глава совета директоров Александр Шендерюк-Жидков.

- Исходя из географического положения региона и благодаря наследию мирового чемпионата, считаем Калининград идеальным местом для развития направления межсезонной подготовки профессиональных футбольных клубов. – говорит он. - У соседних государств, в том числе Белоруссии, этот опыт уже есть, и «Балтика» может задать новый тренд для привлечения команд на наши спортивные объекты в летний период.

Кроме того, как сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на гендиректора команды Тажутдина Качукаева, наши футболисты перед началом нового сезона будут тренироваться в Светлогорске на базе «Балтия».

- Ведутся переговоры с литовскими и польскими клубами о встречах в Калининграде, - отметил он.

Ранее сообщалось, что главного тренера калининградской «Балтики» Евгения Калешина дисквалифицировали на 8 игр. Решение об этом принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Калешина наказали за попытку оказать физическое давление на арбитра.

ИСТОЧНИК KP.RU