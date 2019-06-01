2019-06-01T13:14:02+03:00
Общество

В Калининградской области откроется еще один женский монастырь

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Даниловом монастыре в Москве под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание священного синода РПЦ. Побывал на нем и архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.

Священный Синод постановил открыть женский монастырь в Калининградской епархии. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Женский монастырь во имя святой великомученицы Екатерины будет организован в поселке Родники Гурьевского района. На должность игумении этого монастыря уже назначена монахиня Феодосия (Изгина).

Сообщается, что монастырь открывают «в связи с прошением Преосвященного архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима».

Отметим, в регионе действует женский монастырь, расположенный в поселке Приозерье Славского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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