В Калининградской области откроется еще один женский монастырь
В Даниловом монастыре в Москве под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание священного синода РПЦ. Побывал на нем и архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.
Священный Синод постановил открыть женский монастырь в Калининградской епархии. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
Женский монастырь во имя святой великомученицы Екатерины будет организован в поселке Родники Гурьевского района. На должность игумении этого монастыря уже назначена монахиня Феодосия (Изгина).
Сообщается, что монастырь открывают «в связи с прошением Преосвященного архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима».
Отметим, в регионе действует женский монастырь, расположенный в поселке Приозерье Славского района.
ИСТОЧНИК KP.RU