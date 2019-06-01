Концерты, огненное шоу и соревнования: В Зеленоградске открывают курортный сезон

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-01T13:42:07+03:00

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В Зеленоградске сегодня не только открывается серф-сезон (праздник до 17:00 рядом с «Розой ветров». Выступления серферов, виндсерферов, кайтсерферов на волнах Балтийского моря и т.д.). Также в субботу 1 июня открывается курортный сезон.

Как сообщает администрация Зеленоградска, запланирована целая праздничная программа. Гостей ждут концертные и театрализованные выступления, интерактивные игры и спортивные соревнования, фестиваль уличных музыкантов, выставки и ярмарки.

Запланировано открытие Центра пляжных видов спорта на территории ФОКа, где состоится Первый детский турнир по пляжному футболу.

Начнет работу Летняя библиотека в сквере Королевы Луизы.

А в 13 часов будет дан старт соревнованиям по триатлону среди взрослых «Amberman super sprint» и детскому триатлону «Amberman kids». В 15:00 начнется турнир по пляжному футболу среди болельщиц.

Финалом дня станет шоу «Море, звёзды, танцы», которое начнется в 22:30 на променаде у пирса.

ИСТОЧНИК KP.RU