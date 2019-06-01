Калининградскую семью, в которой родились тройняшки, подключили к цифровому ТВ

СЕГОДНЯ 14:08 2019-06-01T14:13:34+03:00

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Калининградке Ольгу Арзыкулову, маму тройняшек Александра, Ани и Лены, помогли подключиться к цифровому телевидению. Как сообщает пресс-служба областного правительства, накануне Дня защиты детей, к маме в гости приехали волонтеры, которые установили оборудование и настроили телеканалы.

Антенну и приставку для приема цифрового сигнала многодетной маме передали из минцифры.

- Мы мониторим ситуацию с подключением к «цифре» особых в плане соцзащиты категорий населения: малообеспеченных граждан, многодетных семей, ветеранов. При возможности стараемся помочь: проконсультировать по телефону или направить волонтеров для подключения оборудования, – пояснил министр цифровых технологий и связи региона Алексей Игнатенко.

Калининградская область вошла в третью волную отключений аналогового ТВ. Вместе с еще 35 регионами страны мы окончательно перейдем на цифровое телевещание в понедельник, 3 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU