2019-06-01T15:39:11+03:00
Происшествия

В Калининградской области обезвредили 9 боеприпасов времен войны

Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области за один день обезвредили девять боеприпасов, найденных в земле.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, четыре 88-мм артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны были найдены в поселке Зеленый Гай Зеленоградского района.

Еще 5 боеприпасов обнаружили на территории поселка Нивенское Багратионовского района. Так, обезвредили: 45-мм, 76-мм артиллерийские снаряды, три ручных осколочных гранаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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