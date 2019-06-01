В Калининградской области обезвредили 9 боеприпасов времен войны

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-01T15:39:11+03:00

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В Калининградской области за один день обезвредили девять боеприпасов, найденных в земле.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, четыре 88-мм артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны были найдены в поселке Зеленый Гай Зеленоградского района.

Еще 5 боеприпасов обнаружили на территории поселка Нивенское Багратионовского района. Так, обезвредили: 45-мм, 76-мм артиллерийские снаряды, три ручных осколочных гранаты.

ИСТОЧНИК KP.RU