Один человек погиб, двое в больнице: Под Калининградом «Форд» врезался в дерево

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-01T16:00:31+03:00

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Серьезное ДТП случилось в субботу около 5:50 утра на дороге Романово-Пионерский-Сальское-Янтарный. Там «Форд» врезался в дерево: один человек погиб на месте, двоих госпитализировали.

Предварительно установлено, что со стороны поселка Романово в направлении Пионерского ехал микроавтобус под управлением 23-летнего водителя. Он во время движения отвлекся от управления и врезался в придорожное дерево.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, в результате ДТП один человек погиб на месте, двое получили телесные повреждения различной степени и были госпитализированы.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU