2019-06-01T16:07:20+03:00
Происшествия

В Калининграде сбили велосипедистку, которая нарушила ПДД

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде в минувшую пятницу вечером случилось ДТП, в котором пострадала 22-летняя девушка. Как сообщает Госавтоинспекция Калининградской области, по улице Минусинской со стороны улицы Морозова ехал 68-летний водитель «Хонды CRV». Он сбил 22-летнюю девушку на велосипеде, выехавшую на Минусинскую с прилегающей территории.

Уточняется, что велосипедистка нарушила требования знака «Уступи дорогу».

В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Доме-музее Брахерта откроется выставка скульптуры из собрания государственного музея Пушкина
В Калининграде мужчина после застолья напал на приятеля с пилочкой для ногтей
В Калининграде менеджер магазина со смартфонами забирал себе деньги из кассы
Один человек погиб, двое в больнице: Под Калининградом «Форд» врезался в дерево
В Калининградской области обезвредили 9 боеприпасов времен войны
Калининградскую семью, в которой родились тройняшки, подключили к цифровому ТВ
Концерты, огненное шоу и соревнования: В Зеленоградске открывают курортный сезон
В Калининградской области откроется еще один женский монастырь
Глава совета директоров «Балтики»: Калининград – идеальное место тренировок для профессиональных футбольных клубов
Житель Светлого отдохнул в бане, а потом вынес оттуда телевизор и магнитофон
В квартире у калининградца загорелась стиральная машина
В МЧС опубликовали список мест в Калининграде и области, где можно купаться этим летом
В Гурьевском районе горел полигон с мусором