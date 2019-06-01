В Калининграде сбили велосипедистку, которая нарушила ПДД
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в минувшую пятницу вечером случилось ДТП, в котором пострадала 22-летняя девушка. Как сообщает Госавтоинспекция Калининградской области, по улице Минусинской со стороны улицы Морозова ехал 68-летний водитель «Хонды CRV». Он сбил 22-летнюю девушку на велосипеде, выехавшую на Минусинскую с прилегающей территории.
Уточняется, что велосипедистка нарушила требования знака «Уступи дорогу».
В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU