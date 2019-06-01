2019-06-01T16:21:44+03:00
Происшествия

В Калининграде менеджер магазина со смартфонами забирал себе деньги из кассы

Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в магазине по продаже смартфонов на улице Батальной менеджер, получая от покупателей деньги, не пробивал их по кассе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, 25-летний мужчина за месяц работы присвоил себе больше 32 тысяч рублей, которые были получены от продажи аксессуаров к мобильникам.

Недостача выявилась после ревизии, но к тому моменту хитрец уже не работал в магазинчике.

Возбуждено уголовное дело за присвоение денег, горе-менеджеру грозит до 2-х лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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