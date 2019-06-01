В Калининграде мужчина после застолья напал на приятеля с пилочкой для ногтей

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-01T16:42:13+03:00

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Все случилось ночью в квартире в одном из домов на улице Павлика Морозова. Мужчины там выпивали. По данным пресс-службы регионального УМВД России, в ходе возникшего конфликта гость схватился за металлическую пилку для ногтей и нанес несколько резаных ран хозяину жилья.

Участковые доставили подозреваемого в отдел полиции.

Возбудили уголовное дело. 44-летнего жителя Гурьевского района теперь подозревают в нанесении легкого вреда здоровью 28-летнего приятеля.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU