В Калининграде мужчина после застолья напал на приятеля с пилочкой для ногтей
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Все случилось ночью в квартире в одном из домов на улице Павлика Морозова. Мужчины там выпивали. По данным пресс-службы регионального УМВД России, в ходе возникшего конфликта гость схватился за металлическую пилку для ногтей и нанес несколько резаных ран хозяину жилья.
Участковые доставили подозреваемого в отдел полиции.
Возбудили уголовное дело. 44-летнего жителя Гурьевского района теперь подозревают в нанесении легкого вреда здоровью 28-летнего приятеля.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU