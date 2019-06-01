В Доме-музее Брахерта откроется выставка скульптуры из собрания государственного музея Пушкина
Дом-музей Германа Брахерта в Отрадном готовится к открытию выставки произведений скульптуры XIX – XXI вв. из собрания государственного музея А.С. Пушкина.
Экспозицию «Скульптурная Пушкиниана. Портреты Пушкина в искусстве русских и советских мастеров» представят 4 июня (открытие в 17.00).
Как сообщатся на сайте регионального минкульта, на выставке покажут произведения таких выдающихся российских скульпторов, как Опекушин, Бах, Трубецкой, Шадр, Аникушин и др.
Государственный музей Пушкина – один из признанных культурных центров Москвы и России. Музейное собрание, насчитывающее более 167 тысяч единиц хранения, включает в себя уникальную коллекцию скульптурных изображений поэта.
В этом году исполняется 220 лет со дня рождения Пушкина.
ИСТОЧНИК KP.RU