2019-06-01T20:08:55+03:00
Звезды

В Зеленоградске в восстановленной булочной 1905 года теперь продают экскурсии

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Газета "Волна"
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В Зеленоградске на Курортном проспекте торжественно открыли здание булочной, которое было восстановлено в историческом облике 1905 года. В голубом домике теперь продают экскурсии для туристов. Об этом в Facebook сообщает местная газета «Волна».

«Новый владелец сделал точную копию киоска. В нем даже есть старый немецкий механизм для открывания окон. В киоске теперь - пункт продажи экскурсий», – говорится в сообщении.

На открытии объекта присутствовал министр культуры и туризма региона Андрей Ермак. Он торжественно заявил, что Зеленоградск сегодня – главный курорт Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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