В Зеленоградске в восстановленной булочной 1905 года теперь продают экскурсии
.Фото: Газета "Волна"
Изменить размер текста:
В Зеленоградске на Курортном проспекте торжественно открыли здание булочной, которое было восстановлено в историческом облике 1905 года. В голубом домике теперь продают экскурсии для туристов. Об этом в Facebook сообщает местная газета «Волна».
«Новый владелец сделал точную копию киоска. В нем даже есть старый немецкий механизм для открывания окон. В киоске теперь - пункт продажи экскурсий», – говорится в сообщении.
На открытии объекта присутствовал министр культуры и туризма региона Андрей Ермак. Он торжественно заявил, что Зеленоградск сегодня – главный курорт Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU