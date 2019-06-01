Более 10 проектов из России и Европы прислали на конкурс концепций реконструкции ж/д моста в Калининграде
Международный конкурс на архитектурную концепцию реконструкции и использования железнодорожного моста напротив Музея Мирового океана был объявлен в марте.
Как рассказали в музее, прислано уже более 10 проектов из России и зарубежных стран. Результаты творческих идей можно будет увидеть на выставке авторских проектов.
Уже 6 июня жюри, в составе которого эксперты из Вены, Амстердама и Москвы, начнет подводить итоги и 7 июня объявит победителей.
Кроме этого, 6 июня состоится творческая встреча с одним из участников конкурса – Станиславой Бошкович. Она возглавляет Архитектурную мастерскую AS office из Швейцарии.
ИСТОЧНИК KP.RU