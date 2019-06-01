2019-06-01T22:12:44+03:00
Спорт

В состав калининградского «Локомотива» вошла волейболистка сборной России

Доигровщица Маргарита Курило выступала ранее за красноярский «Енисей»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".
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Первым новобранцем «Локомотива» Калининградской области стала волейболистка сборной России Маргарита Курило. Как сообщает пресс-служба волейбольного клуба, она перешла в состав калининградской команды из красноярского «Енисея».

По итогам нынешнего сезона Маргарита заняла 8 строчку в списке самых результативных игроков.

Вошла в состав сборной России на Лигу наций - 2019.

Достижения нашего нового игрока:

Серебряный (2016) и бронзовый (2018) призер чемпионатов России.

Серебряный призер розыгрышей Кубка России — 2014, 2018.

Серебряный призер Кубка Бориса Ельцина - 2016 в составе сборной клубов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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