Балтийский музей «Старый люнет» выиграл конкурс фонда президентских грантов

СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-02T10:26:37+03:00

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Музей «Старый люнет», расположенный на Балтийской косе, выиграл конкурс фонда президентских грантов с проектом «Военные тайны самой западной точки России» и получит на его реализацию 431 849 рублей. Как сообщает директор музея Валерия Надымова, музей впервые получает финансовую помощь от государства.

Стоит напомнить, что Валерия Надымова не раз обращала внимание на проблемы Балтийской косы, в частности на необходимость сохранения ангаров для гидросамолетов, постепенно разрушаемых ветрами и их собственником.

- На решение этих проблем и их причин и направлен наш большой проект, первая часть которого, будет финансироваться Фондом президентских грантов, - пишет Надымова. - Он будет реализовываться с 1 ноября 2019 года по 30 июня 2020 года.

Музею необходимо будет при софинансировании в размере 307 339 рублей создать: информационный центр, работающий на постоянной и бесплатной основе, информационные стенды; экспозицию, посвященную авиабазе гидросамолетов; информационно-исторические видеофильмы; сайт; информационные буклеты и страницу в Инстараме.

- Это позволит жителям и гостям самостоятельно получать информацию об уникальной истории данного места, - добавляет Надымова.

ИСТОЧНИК KP.RU