В Полесске лишенный прав водитель мотороллера влетел в столб
Как сообщают очевидцы, мужчина был пьян
Разбитый мотороллер в ПолесскеФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
В Полесске в ночь с 1 на 2 июня произошло ДТП, в котором пострадал водитель мотороллера. Как сообщают очевидцы, заметившие валяющееся на обочине транспортное средство, за рулем находился мужчина, который был нетрезв.
- Пьяный, переломало всего, на ноги жутко смотреть. Хорошо, в столб, а не в людей. 27 лет, двое детей, лишен прав, - описывает водителя местный житель на стене сообщества автомобилистов Калининградской области.
Остается только предполагать, откуда у жителя Полесска такая полная информация о пострадавшем. Официальных сведений о происшествии на сайте ГИБДД пока не опубликовано.
ИСТОЧНИК KP.RU