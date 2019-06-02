2019-06-02T10:52:11+03:00
Происшествия

В Полесске лишенный прав водитель мотороллера влетел в столб

Как сообщают очевидцы, мужчина был пьян
Иван МАРКОВ
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Разбитый мотороллер в ПолесскеРазбитый мотороллер в ПолесскеФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Полесске в ночь с 1 на 2 июня произошло ДТП, в котором пострадал водитель мотороллера. Как сообщают очевидцы, заметившие валяющееся на обочине транспортное средство, за рулем находился мужчина, который был нетрезв.

- Пьяный, переломало всего, на ноги жутко смотреть. Хорошо, в столб, а не в людей. 27 лет, двое детей, лишен прав, - описывает водителя местный житель на стене сообщества автомобилистов Калининградской области.

Остается только предполагать, откуда у жителя Полесска такая полная информация о пострадавшем. Официальных сведений о происшествии на сайте ГИБДД пока не опубликовано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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