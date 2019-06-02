2019-06-02T12:21:24+03:00
Происшествия

В Калининграде пять человек на одном велосипеде разбили остановку на Черняховского

Остановочный павильон находится в двух шагах от здания ГИБДД
Иван МАРКОВ
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Разбитый остановочный павильон на ЧерняховскогоРазбитый остановочный павильон на ЧерняховскогоФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде снова разбили стеклянный остановочный павильон. Правда, на этот раз происшествие было необычным. Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, вандалами оказались сразу пятеро, ехавшие по тротуару на четырехколесном велосипеде.

- На этот раз на Черняховского 15. Остановка в сторону центра. Разбили велосипедом 4-х колесным, на нем ехало 5 человек, и они врезались в остановку, - сообщает Дмитрий Лошенко на стене сообщества. - Смотрели камеры. Пускай «Безопасный город» смотрит, разбили примерно с 20:10 до 20:20. А этот велосипед с Верхнего озера.

Стоит отметить, что остановка находится буквально в двух шагах от здания Управления ГИБДД управления МВД России по Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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