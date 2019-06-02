В Калининградской области за сутки задавили двоих пешеходов, сдавая задним ходом

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-02T12:42:37+03:00

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В Калининградской области за сутки в автомобильных авариях пострадали два пешехода. В обоих случаях пострадавшими оказались женщины, причем, сбили их автомобили, двигавшиеся задним ходом.

Первый случай произошел в Гусеве в 18 часов 35 минут во дворе дома № 30 «А» по улице Зои Космодемьянской. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, 66 - летний водитель, управляя автомобилем марки «Форд», при движении задним ходом, не убедился в безопасности совершения маневра и допустил наезд на пешехода. В результате аварии 78- летняя женщина получила телесные повреждения.

Второе ДТП с участием пешехода случилось в Калининграде в 20 часов 15 минут во дворе дома № 42 по улице Захарова. На этот раз автомобиль марки «Шкода» под управлением 48-летнего водителя, при движении задним ходом наехал на 49-летнюю женщину. Она получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU