2019-06-02T13:51:06+03:00
Происшествия

В Зеленоградском районе «Фольксваген» протаранил мотоцикл «Сузуки», выезжая с парковки

Мотоциклист получил травмы
Иван МАРКОВ
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В Зеленоградском районе, на 14-м километре автодороги «Холмогоровка – Коврово», в субботу 1 июня в 16 часов 55 минут произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, автомобиль марки «Фольксваген» двигался под управлением 52-летнего водителя, который при выезде с парковки решил не уступать дорогу и врезался в двигавшийся справа по главной дороге мотоциклом марки «Сузуки» под управлением 53-летнего водителя. В результате ДТП водитель мотоцикла марки «Сузуки» получил травмы.

В целом же за сутки в Калининградской области сотрудниками ГИБДД было выявлено 386 нарушений ПДД. Из них: нарушение правил пешеходами - 44, задержано нетрезвых водителей – 10 (один из которых повторно). Кроме того, за нарушение правил проезда пешеходных переходов к административной ответственности привлечено 14 водителей, за нарушение правил перевозки детей – 6, за нарушение правил пользования мобильным телефоном – 5 и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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