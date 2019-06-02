В Калининградском колледже уборщица стянула смартфон у одной из студенток

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-02T14:02:03+03:00

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В Калининграде уборщица одного из городских колледжей подозревается в имущественном преступлении. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, 35-летняя сотрудница клининговой компании была уличена сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району в краже мобильного телефона у студентки.

Как установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские, в помещении столовой учебного учреждения женщина тайно похитила из рюкзака 17-летней учащейся гаджет стоимостью 15 000 рублей.

В настоящее время похищенное уже изъято. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU