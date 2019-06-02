Предприниматель из Польши запустил прямую трансляцию из аистиного гнезда

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-02T14:57:56+03:00

Аист на гнезде, судя по всему, не замечает, что за ним следят Фото: Скриншот сайта

Сейчас в этом гнезде уже четыре птенца

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В Польше владелец кафе, расположенного неподалеку от города Остроленка, входящем в Мазовецкое воеводство, запустил прямую трансляцию на Ютубе из гнезда пары аистов. К трансляции, организованной при помощи камеры наружного наблюдения, установленной на столбе, может подключиться любой желающий.

- Добро пожаловать в мою трансляцию, - пишет организатор трансляции. - В летний сезон ведем прямой эфир из гнезда белых аистов. Я приглашаю вас посмотреть на жизнь Ости и Ленки (так зовут аистов – Ред.).

Трансляция была запущена 24 мая этого года. Судя по видео, пара аистов уже успела вывести четверых птенцов. За их кормлением, сном и бодрствованием можно следить в любое время дня и ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU