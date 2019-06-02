Под Калининградом внедорожник сбил лосиху

СЕГОДНЯ 15:33 2019-06-02T15:33:46+03:00

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В ночь с субботы на воскресенье в сообществе автомобилистов Калининградской области появилось предупреждающее сообщение от пользователя по имени Юрий Матвеев о том, что на окраине Калининграда прямо по дороге ходят лоси.

- На Калининград перед центральной весовой по дороге ходят 2 лося! Не влупите. А то по этой дороге в каждом втором водиле просыпается Шумахер, - написал Матвеев.

Вскоре, в четвертом часу ночи, пользователь Илья Майер сообщил, что стал свидетелем ДТП в районе съезда с Приморского кольца на Куликово.

- Уже влупили лосиху на автобане перед съездом на Куликово часа полтора назад, - ответил Майер. - Джип в мясо, лось насмерть.

ИСТОЧНИК KP.RU