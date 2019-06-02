Под Калининградом внедорожник сбил лосиху
В ночь с субботы на воскресенье в сообществе автомобилистов Калининградской области появилось предупреждающее сообщение от пользователя по имени Юрий Матвеев о том, что на окраине Калининграда прямо по дороге ходят лоси.
- На Калининград перед центральной весовой по дороге ходят 2 лося! Не влупите. А то по этой дороге в каждом втором водиле просыпается Шумахер, - написал Матвеев.
Вскоре, в четвертом часу ночи, пользователь Илья Майер сообщил, что стал свидетелем ДТП в районе съезда с Приморского кольца на Куликово.
- Уже влупили лосиху на автобане перед съездом на Куликово часа полтора назад, - ответил Майер. - Джип в мясо, лось насмерть.
ИСТОЧНИК KP.RU