Калининградское арт-пространство «Квартира» перестанет существовать с 30 июня

СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-02T16:24:13+03:00

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Одно из самых известных калининградских арт-пространств, «Квартира», навсегда закроется с конца июня этого года. Об этом в субботу заявил владелец площадки Артем Рыжков.

- В понедельник подписываем договор. Квартиры больше не будет никогда, - заявил Рыжков. - Останется только книга и воспоминания. Как мне сказал мой московский друг: «Наконец-то это будет бизнес».

Далее Рыжков проанонсировал аукцион, на котором можно будет приобрести все имущество «Квартиры».

- Закроемся 30 июня, а до этого показываем кино и устроим аукцион, можно будет купить все, дешевле, чем стоит. Винил по 500р, компакт диски по 100, двд по 100, книги по 100, но есть еще столы, стулья, торшеры, душу тоже продадим с аукциона. Она городу больше не нужна, - трагически заключил арт-директор «Зари».

ИСТОЧНИК KP.RU