Под Калининградом сгорел автомобиль и два поваленных дерева

СЕГОДНЯ 17:26 2019-06-02T17:26:07+03:00

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В Калининградской области за минувшие сутки произошло 10 пожаров. Причем, ни в одном из них не пострадали люди. 7 раз пожарным пришлось выезжать, чтобы залить водой горящие бытовые и строительные отходы, дважды – чтобы сбить пламя с подожженных поваленных деревьев и единожды – чтобы потушить полыхающий автомобиль.

Первый вызов по поводу подожженного дерева поступил 1 июня в 11:52. Пожар случился на улице Центральной в поселке Маршальское Гурьевского городского округа. Второй раз сигнал о поджоге дерева поступил в тот же день, но уже в 16:50. На этот раз спасатели направились в поселок Урожайное того же округа.

Автомобиль же загорелся в поселке Нивенское Багратионовского городского округа. Сигнал о пожаре поступил в 15:30. Как сообщила пресс-служба МЧС по Калининградской области, «Фольксваген Гольф» выгорел полностью. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-3 в составе 5 человек и 1 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU