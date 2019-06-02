2019-06-02T19:29:34+03:00
Общество

В парке Советска отдыхающие накормили белку драже Tic-Tac

Очевидцы пишут, что сделано это было ради фото
Иван МАРКОВ
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Белка и Tic-tacБелка и Tic-tacФото: Сообщество "Подслушано в Советске" в "ВКонтакте"
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В Советске в городском парке случилось происшествие, свидетелями которого стали случайные прохожие. Публикация о нем днем 2 июня появилась на стене сообщества «Подслушано в Советске».

- Вчера в городском парке ради фото молодежь и дети кормили вот такого наивного бельчонка всем, чем угодно, даже тик-таком, не понимая, что он может от этого погибнуть! Люди, будьте добрее к животным! – сообщил анонимный очевидец.

Ниже другой очевидец, также ставший свидетелем кормления, сообщил, что бельчонок все-таки был в своем уме и от драже отказывался, поедая исключительно орехи.

Мнение же большинства выразил еще один подписчик сообщества:

- Люди думают, что раз они жрут все, что не приколочено, то и животных можно так кормить, - заявил житель Советска Валерий Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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