СЕГОДНЯ 20:21 2019-06-02T20:21:36+03:00

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В Калининграде пройдет вечер памяти краеведа Александра Пинашека. Как сообщает председатель Калининградской областной писательской организации Борис Бартфельд, мероприятие пройдет в пятницу 7 июня в библиотеке имени Чехова (Московский проспект, д.39) в 18:30.

- Александр ушел из жизни 18 апреля 2019 года на шестьдесят четвертом году жизни, - написал Бартфельд. - Для нас это было трагической неожиданностью. Приходите в библиотеку, вспомним о нем вместе.

Александр Пинашек был не просто краеведом, он стал инициатором создания музея Водоканала, открывшего свои двери в начале июня 2016 года, также он писал книги (одна из них как раз посвящена калининградскому Водоканалу), сочинял стихи и был автором множества статей.

ИСТОЧНИК KP.RU