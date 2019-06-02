В Калининграде у «Дома пожарных» появились строительные леса

СЕГОДНЯ 23:24 2019-06-02T23:27:36+03:00

По словам руководителя корпорации развития Калининградской области, у властей «настроение на сохранение»

Изменить размер текста: A A

В воскресенье у «Дома пожарных», расположенного в Калининграде на перекрестке Литовского вала и Московского проспекта, появились рабочие, которые начали обносить здание строительными лесами.

- Получив это здание в управление, первым делом запланировали обезопасить пешеходов, прокомментировал появление рабочих руководитель корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев. - Поэтому, не откладывая до понедельника, бригада вышла в выходной и начала ограждение. В планах комплексное обследование, проведение неотложных укрепительных работ. Настроение на сохранение!

Напомним, 21 мая Антон Алиханов заявил, что корпорация развития разрабатывает проект по обустройству в здании арки для пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU